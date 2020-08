La Juve va a caccia dell' "erede" di Andrea Pirlo. L'ex centrocampista bianconero è stato in sella alla Juve Under 23 per meno di 10 giorni e ora i bianconeri devono cercare un nuovo tecnico per la seconda squadra. Oltre ai nomi di Fabio Grosso, Marco Baroni e Nicola Legrottaglie, Il Corriere dello Sport rilancia il nome di un altro ex campione del Mondo, Alberto Gilardino.