Juve, idea Gudmundsson per il dopo Chiesa: pronta la contropartita per il Genoa

Sventato il recente tentativo da parte della Fiorentina di mettere le mani su Albert Gudmundsson, il Genoa potrebbe trovarsi a giugno di fronte a un'altra pretendente disposta ad assicurarsi le prestazioni del suo gioiello più splendente.



Nella cerchia dei molti club che stanno monitorando con estremo interesse il profilo del 26enne attaccante islandese c'è da tempo anche la Juventus. Il club bianconero, in particolare, sta facendo valutazioni sull'eventuale permanenza di Enrico Chiesa, il cui contratto andrà in scadenza il 30 giugno 2025. Nel caso in cui l'ex Fiorentina non dovesse prolungare il proprio rapporto con la Vecchia Signora, ecco che tra i nomi in prima fila candidati a sostituirlo spunta anche quello di Gudmundsson.



Come comunicato la scorsa settimana ai viola, per lasciare partire il proprio numero 11 i rossoblù non intendono accettare offerte inferiori ai 30 milioni. Cifra importante che la Juve potrebbe però abbassare inserendo come parziale contropartita il cartellino di un giocatore gradito ai liguri.



La pedina in questione sarebbe Enzo Barrenechea, mediano argentino classe 2001, attualmente in prestito al Frosinone, che secondo la Gazzetta dello Sport in edicola oggi sarebbe particolarmente apprezzato dai rossoblù.



Mediano di rottura, abile negli inserimenti, Barrenechea ha collezionato in questo campionato 18 presenze con la maglia dei ciociari. In passato, oltre ad aver debuttato in Serie A con la Juve, ha esordito anche in Champions e in Europa League.