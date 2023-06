Un rinforzo a tutta fascia. La Juventus, in questi primi giorni di mercato, sta definendo gli obiettivi da inseguire per rinforzare la squadra in estate. E, tra i primi ruoli, c'è sicuramente quello dell'esterno destro. Un giocatore che possa coprire tutta la fascia e adattarsi ai vari moduli che Massimiliano Allegri sceglierà di utilizzare durante la stagione. Tra i nomi sondati ci sono ragazzi giovani e altri più esperti, come Lucas Vazquez del Real Madrid, che potrebbe diventare un'occasione buona dal punto di vista tecnico ed economico.