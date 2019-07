Cambia vita. Ancora. Leonardo Bonucci, come sottolineato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è rientrato pienamente nei ranghi nobili della Juventus. Dapprima come capitano (o vice, attendendo Chiellini). Ma anche da rincalzo. Misteri del calcio, che sottolinea come in questo sport non ci sia nulla di scontato. Oltre al Chiello, nel reparto difensivo della Juve figurano presenze importanti come De Ligt, Demiral, Rugani. Insomma, il posto da titolare non è scontato. Ma Leonardo ha un ruolo dedicato. E importante. E' contento della considerazione di Sarri, mostrata e palesata dalla fascia, ma sa di dover lavorare per prendersi un posto tra i grandi. E' il primo test per la vita che vuole fare subito dopo: l'allenatore.