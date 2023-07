La Juventus cerca un centrocampista sul mercato. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, delle piste alternative portano a due vecchie conoscenze della Serie A che giocano in Spagna: l'ivoriano Franck Kessié (ex Milan e Atalanta) del Barcellona e l'argentino Rodrigo De Paul (ex Udinese), in rotta con Simeone all'Atletico Madrid.