Mohamed Ihattaren, centrocampista classe 2002 di proprietà della Juventus e in prestito all'Ajax, è stato il grande protagonista della vittoria ottenuta ieri per 3-0 in amichevole dai Lancieri contro i tedeschi del Mappen. Il tecnico dell'Ajax, Alfred Schreuder, parla così della prestazione di Ihattaren: "Certe cose le hai viste fare da Ziyech - si legge su TMW -. Giocate con la sua gamba sinistra, la sua calma, il suo feeling con la palla e l'abilità nell'assist".