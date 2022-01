Lacontinua a lavorare sul mercato non solo per risolvere i problemi legati alla prima squadra a disposizione di, ma anche su alcuni dei casi rimasti irrisolti dei giocatori di proprietà, ma al momento lontani da Torino in prestito. È il caso diche da tempo sta facendo discutere per l'interruzione volontaria del prestito alla Sampdoria con dichiarazioni al limite rilasciate in olanda e che fanno presumere la sua volontà di tornare a giocare nei Paesi Bassi.Il fantasista prelevato la scorsa estate dalla Juventus dal PSV ha ricominciato ad allenarsi in solitaria ad Utrecht e proprio i biancorossoblù sembravano a un passo dall'accapararsi Ihattaren con un nuovo prestito. Nelle ultime ore, tuttavia, la trattativa con il club bianconero non è arrivata ad una chiusura complice la richiesta della Juventus di garantire il pagamento dell'intero stipendio di Ihattaren che l'Utrecht non vuole coprire., forse l'unico club olandese in grado die che ha già ceduto ufficialmente David Neres allo Shakhtar Donetsk.L'operazione è però vicinissima alla chiusua con novità che potrebbero arrivare entro l'inizio della prossima settimana. La certezza resta oggi una sola: l'avventura di Ihattaren in Italia è già finita ancor prima di cominciare.