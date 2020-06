Miralem Pjanic è un forte, fortissimo desiderio di mercato del Barcellona. Al centro dello scambio con Arthur, il centrocampista bosniaco possiede le caratteristiche tecnico-tattiche ideali per giocare nella mediana blaugrana, tanto da aver convinto pienamente Quique Setien, che lo richiede a gran voce. Stando a quanto riporta il quotidiano catalano Sport, il Barcellona sarebbe disposto a pagare il cartellino di Pjanic nel caso in cui lo scambio in ballo dovesse definitivamente naufragare. Da parte sua, Pjanic non aspetta altro: ha da tempo accettato la corte della squadra di Messi, mettendo da parte, per il momento, le opzioni Chelsea e Paris Saint-Germain.