Ormai è diventato una presenza ingombrante del calcio mondiale, perché Erling Haaland, già all’età di 20 anni, non è più un gioiellino da scoprire. L’attaccante norvegese segna con costanza e trascina il Borussia Dortmund partita dopo partita, guardando anche cosa succede al di là del Muro Giallo. Perché ci sono tanti top club sulle sue tracce. Stando a quando riporta El Gol Digital, il Barcellona sarebbe pronto ad una rivoluzione per mettere le mani Haaland: via sei giocatori, ovvero Pjanic, Braithwaite, Umtiti, Lenglet, Junior Firpo e Coutinho, per racimolare l’ingente tesoretto da investire sul classe 2000.