Ngolo Kanté sarebbe uno degli obiettivi della Juventus per rafforzare il centrocampo in questa stagione. Il centrocampista francese vuole giocare la Champions League, competizione alla quale il Chelsea non parteciperà nel 2018/19. Come riportato da Sky Sport, tuttavia, anche il Barcellona ha messo Kanté nel mirino ed avrebbe già fatto una prima offerta ufficiale ai Blues. Sul piatto soldi più il cartellino di Andre Gomes, altro vecchio pallino della Vecchia Signora.