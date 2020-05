La trattativa Pjanic-Arthur tra Juventus Barcellona è arrivata al punto più basso della sua storia, con il centrocampista brasiliano che avrebbe comunicato a Fabio Paratici la volontà di rimanere in Catalogna, già espresso pubblicamente da madre, entourage. Nonostante questo, la Juve ci spera ancora, perché conosce le intenzioni del club catalano. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Barça vorrebbe far sentire il suo peso nel tavolo della trattativa, spingendo l’ex Gremio ad accettare il trasferimento in Italia. In più, accoglierebbe più che volentieri Pjanic e forse De Sciglio, le due contropartite dell’affare.