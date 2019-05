A parole, la Juventus ha confermato Paulo Dybala e Dybala ha confermato l'intenzione di restare alla Juve. Nei fatti, però, la permanenza della Joya in bianconero è tutt'altro che scontata. Le difficoltà avute nell'ultima stagione possono avere conseguenze e, nonostante l'addio di Massimiliano Allegri, il futuro dell'argentino resta in bilico. Molto dipenderà da chi sarà scelto come nuovo allenatore. Ma, intanto, continuano ad arrivare interessamenti per l'ex Palermo.



80 MILIONI DAL BAYERN - Su tutti, è il Bayern Monaco il club più interessato a Dybala. I tedeschi, che stanno portando avanti una profonda rivoluzione della rosa, sarebbero pronti a offrire 80 milioni di euro per l'ex Palermo. La Juve aspetta ma non cede, almeno per il momento. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, la valutazione che fanno alla Continassa di Dybala è ancora di 100 milioni.