Il Benfica si avvicina all'inizio della Champions League, dove sarà rivale diretta della Juventus per il passaggio del turno, insieme a Psg e Maccabi Haifa. I portoghesi in questa prima parte della stagione sanno solo vincere.



In casa del Boavista, le Aquile hanno vinto per 3-0, raccogliendo il terzo successo in tre partite. A brillare è una vecchia conoscenza del nostro calcio, quel Joao Mario, deludente all'Inter. La prima marcatura porta invece la firma di Morato, difensore cercato anche dal Milan.