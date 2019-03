Il Bologna sta pensando al riscatto di Riccardo Orsolini. Oggetto misterioso con Inzaghi, è rinato sotto la gestione Mihajlovic: per riscattarlo dalla Juve servono 14,5 milioni di euro, come scrive Il Resto del Carlino il club rossoblù non vuole spingersi così avanti, pronto a chiedere un nuovo prestito con obbligo fissato a 10 milioni.