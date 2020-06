Almeno 40-45 milioni di euro: è questa la valutazione che fa il Bologna di Riccardo Orsolini, giocatore sul quale la Juve vanta un diritto di recompra, un accordo sulla parola che coinvolge tutte le parti in causa. Secondo il Corriere dello Sport, i bianconeri attendono la definitiva maturazione del giovane attaccante, su cui hanno già investito molto ai tempi dell'Ascoli, per decidere se puntarci per un futuro tutto a Torino. Nella stagione in corso e per la prossima, le valutazioni portano alla permanenza a Bologna.