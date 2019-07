Come scrive il Corriere dello Sport, Giangiacomo Magnani è vicinissimo al Brescia. Un affare in via di chiusura, con il Brescia che avrebbe ricevuto anche il benestare della Juventus per il difensore del Sassuolo. I bianconeri mantengono una prelazione sul futuro del giocatore, una sorta di diritto di riacquisto, che potrebbe costituire anche una chiave per affari futuri. Una carta da giocarsi per conquistare il futuro di Sandro Tonali.