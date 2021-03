Il Cagliari è concentrato nella corsa per evitare la retrocessione in Serie B, ma pianifica già il futuro. In caso di salvezza il club sardo punta a tenere tutti i big: Nandez, Godin, Cragno, Joao Pedro e Marin, forse anche Rugani e Nainggolan, insieme ai giovani Walukiewicz e Zappa.



Duncan potrebbe essere ancora utile alla causa come Calabresi, ma dipenderà da chi ci sarà in panchina nella prossima stagione: Semplici avrebbe il via libera con una salvezza in tasca, altrimenti potrebbe arrivare un altro allenatore.



In scadenza di contratto ci sono Ceppitelli e Klavan, che si svincolerà a parametro zero così come Asamoah. Sempre secondo il Corriere dello Sport, discorso a parte per Sottil, arrivato per fare il titolare e finito nel dimenticatoio anche a causa dell’infortunio muscolare: il riscatto e il controriscatto a favore della Fiorentina lasciano la questione aperta.