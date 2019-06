La stagione della Juventus si è conclusa con la vittoria dell'ottavo scudetto consecutivo, ma i grandi protagonisti di casa bianconera tornano già nei prossimi giorni in campo per i rispettivi impegni con le Nazionali. Si parte domani con la semifinale di Nations League che vede impegnati Cristiano Ronaldo e Joao Cancelo con la maglia del Portogallo, contro la Svizzera. Ma non sono i soli:



Joao CANCELO, Cristiano RONALDO (Portogallo): vs Svizzera mercoledì 5 giugno; eventuale vs vincente Inghilterra-Olanda domenica 9 giugno.



Federico BERNARDESCHI, Leonardo BONUCCI, Giorgio CHIELLINI, Mattia DE SCIGLIO, Moise KEAN, Leonardo SPINAZZOLA (Italia): vs Grecia sabato 8 giugno; vs Bosnia martedì 11 giugno.



Miralem PJANIC (Bosnia): vs Finlandia sabato 8 giugno; vs Italia martedì 11 giugno.



Blaise MATUIDI (Francia): vs Turchia sabato 8 giugno; vs Andorra martedì 11 giugno.



Juan CUADRADO (Colombia): vs Argentina sabato 15 giugno; vs Qatar mercoledì 19 giugno; vs Paraguay domenica 23 giugno.



Paulo DYBALA (Argentina): vs Colombia sabato 15 giugno; vs Paraguay mercoledì 19 giugno; vs Qatar domenica 23 giugno.



Alex SANDRO (BRASILE): vs Bolivia sabato 15 giugno; vs Venezuela martedì 18 giugno; vs Perù sabato 22 giugno.



Rodrigo BENTANCUR (Uruguay): vs Ecuador domenica 16 giugno; vs Giappone giovedì 20 giugno; vs Cile lunedì 24 giugno.