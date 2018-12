Non so voi, ma sono rimasto uno degli ultimi irriducibili.Perchécome, invece, sostengono opinionisti e commentatori più insigni di me.Ovviamente anch’io so leggere la classifica e rivisitare i precedenti storici. Tuttavia non mi dimentico di dare un occhio anche al calendario chePrima di riassumere la sequenza, faccio una premessa:La Juve, per esempio, ha pareggiato una volta in campionato - e con il Genoa -, dopo essere passata placidamente in vantaggio.Contro il Manchester United, invece, ha addirittura perso in casa, nella qualificazione di Champions.Non solo, quindi, l’inciampo può capitare - come è capitato - anche ai più forti, ma le prossime sfide, se considerate nella loro interezza e frequenza, presentanoFinora, infatti, tra le grandientrambe in casa, prima della fine del girone di andata. Inoltre, prima del derby con il Torino, la Juve andrà a Berna, per affrontare lo Young Boys. E’ vero che ha una rosa ampia e qualificata, ma è altrettanto vero che in Svizzera deve vincere per avere la certezza del primo posto nel girone, l’unica condizione che la metterebbe al riparo da uno scontro duro agli ottavi.Ora lo Young Boys, già eliminato dalle Coppe europee, è pur sempre in testa al campionato elvetico e darà il massimo, nella sua ultima gara continentale della stagione, di fronte ai propri tifosi.Questo per dire chenon potrà affrontare la trasferta con leggerezza e, disgraziatamente, potrebbe incorrere in qualche infortunio pesante.Lungi da me augurare il male a qualcuno, sia pure un’entità metafisica come un club o una squadra, ma quando si parla di calcio gli inconvenienti sono all’ordine del giorno.. La Juve, a partire da questo pomeriggio, hanelle quali si gioca molto del prosieguo del campionato. Se tiene a distanza Napoli e Inter (attualmente a meno 8 e a meno 9), o addirittura aumenta il vantaggio, è probabile che anch’io mi debba arrendere all’evidenza e l’esito finale sia scontato. In caso contrario,Anche perché sarà proprio in quel periodo che si incroceranno gli impegni tra la serie A e la fase finale di Champions. E le partite complicate raddoppieranno.. La Juve, schierando la sua formazione migliore, ha giocato martedì contro il Valencia in Champions, mentre la Fiorentina ha avuto un’intera settimana per riposare e prepararsi.I calciatori della Viola sono motivatissimi perché conoscono il valore della sfida e sanno quanto essa possa indirizzare la stagione in corso. Sia a livello di classifica che di entusiasmo.. La legge dei grandi numeri - cioé la Juve che in campionato non ha ancora perso e la Fiorentina che pareggia da cinque turni - potrebbe incaricarsi di abbattere il totem (l’imbattibilità) e sfatare il tabù (la pareggite).. L’ambiente sarà torrido e, quantunque la Juve sia avvezza ad ogni avversità (ha vinto in dieci, senza Ronaldo, in casa del Valencia), anche l’anno scorso e l’anno precedente ha dimostrato di soffrirlo.Arbitra Orsato, il fischietto che l’anno scorso non sanzionò, come avrebbe dovuto, ovvero con una seconda ammonizione, un fallo di Pjanic in Inter-Juventus. Il giorno successivo, guardacaso, il Napoi fu travolto a Firenze e anche quello scudetto prese la direzione di Torino tra i veleni dei napoletani e dell’Italia anti-juventina.che porti, del tutto involontariamente,Non conosco personalmente Orsato, ma so come arbitra (fischia poco e concede solo rigori solari), sono convinto che non influirà sulla gara. Altresì sono sicuro che molti abbiano fatto almeno un pensiero malizioso: di compiacimento o di preoccupazione.Fra poco vedremo.. Altrimenti non solo è inutile sostenere certe tesi, ma andrebbe rilevato che se la Juve è grande, tutti gli altri sono troppo piccoli.