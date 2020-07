Certo, Pirlo non è uno qualunque, anche se alla guida dell'Under 23. Da questa conferenza stampa emerge come Pirlo sia davvero un possibile allenatore della Juve che verrà, tra un anno, due o chissà quanti. Sempre che si dimostri all'altezza. Ma curriculum, faccia, parole, ambizioni, portano proprio a questo:, guardacaso due tra i nomi (o i due nomi in assoluto) che scaldano il cuore dei tifosi da tempo, forse non solo quello dei tifosi. Certo, servirà tempo e serviranno nuovi meriti sul campo.– Ma parlando di Under 23 e solo di Under 23, non sono mancati i messaggi che permettono di capire ulteriormente quale sia lo stato d'animo in casa Juve. Con uno scudetto in più, il nono di fila. A una settimana dalla Champions. Eperché è stato difficilissimo. Però alla fine dell’anno nell’albo d’oro c’è scritto chi vince, non l'asterisco con scritto anno durissimo.. La gara col Lione sarà difficilissima e dovremo stare concentrati per arrivare pronti e staccare il biglietto per le finali di Lisbona”. Tra scudetto e Champions, anche il punto un anno o poco più dalla rivoluzione: “È stata dura ma se partiamo dall'inizio, una squadra è fatta di dinamiche, rapporti interpersonali, cenni reciproci tra persone che partecipano a questo gruppo e noi abbiamo cambiato tredici persone nello staff tecnico, che non vengono agli onori delle cronache:. Vuol dire cambiare tredici persone, quasi tutto il gruppo che gestisce la squadra. Questo fa si che sia stato un anno difficile da gestire, certe dinamiche devono essere resettate”. Quindi si passa ai complimenti e ai ringraziamenti nei confronti di chi ha il merito di tutto questo: “, grande merito di aver saputo ricalibrare la macchina e di questo li ringrazio”. Prima di concludere la propria parte: “Nessuno di noi risponderà a domande che non saranno su Andrea (Pirlo) o sul progetto Under 23”.e, anche l'allenatore è diverso rispetto a un anno fa come un nutrizionista o un qualsiasi altro membro dello staff: con tutto il rispetto per le altre figure, ma il ruolo dell'allenatore dovrebbe essere a capo e non un solo componente di questa ampia squadra di lavoro.: non nominarlo significa tutto e niente, non è una conferma che rischia di essere suscettibile di smentite in breve tempo, non è un atto di sfiducia che a sua volta deve attendere i risultati di agosto., come un investimento solido per tutta la Juve: un'incoronazione o qualcosa di molto simile. Forse addirittura, nel caso in cui lanciasse i segnali sperati in Under 23 ora la Juve potrebbe permettersi il lusso di cambiare anche in corsa, cosa che non ha mai fatto nell'era Agnelli.i.