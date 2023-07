Il Salisburgo ha messo le mani su Nicolò Turco della Juventus. Queste le cifre dell'affare: 4 milioni + bonus e il 20% della futura rivendita, a riportarlo è Sportitalia.



PROFILO - Turco, attaccante classe 2004, è nato a Tortona ed era arrivato a Vinovo dal Genoa nell’estate del 2018. Si tratta di una prima punta che, però, è abile anche a giocare con e per la squadra, L'affare col club della Red Bull è in dirittura d'arrivo e assicura ai bianconeri una plusvalenza di rilievo. Turco si è di recente laureato Campione d’Europa Under 19 con la Nazionale Azzurra.