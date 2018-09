L'attesa per vedere il portoghese all'opera è tantissima, con il pubblico bianconero sparso per lo Stivale che cerca disperatamente un'occasione per osservarlo dal vivo, così come molti tifosi di altre squadre. E così tutti impazziscono alla ricerca di un biglietto, un posto sulle tribune dei più disparati stadi della Serie A. Parma, Udine, Verona (sponda Chievo): tanti i casi già affrontati, tra bagarinaggio e innalzamento dei prezzi standard.