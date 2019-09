Ancora una volta escluso, ancora una volta in panchina, ancora una volta non protagonista e così, dall'inizio della stagione, peri minuti in campo in partite ufficiali sono ancora soltanto 14, quelli finali del 4-3 contro il Napoli. Un momento no, quello che sta attraversando la Joya allache si acuisce sia per le parole pronunciate daa fine gara, sia per il, polemico e subito rimosso, del fratello e agente Gustavo. Ora però c'è lae da lì, come l'anno scorso, Dybala dovrà partire per provare a porre fine a quello che, a tutti gli effetti, è diventato un caso per i bianconeri.- Messo sul mercato in ogni modo dal ds Fabio Paratici che prima l'aveva praticamente ceduto al Manchester United, poi al Tottenham e infine al PSG (senza considerare i continui rumors sullo scambio conl'Inter per Icardi)legati al suo contratto. La Joya ha sempre mostrato attaccamento ai colori bianconeri e a quella maglia numero 10 che sente sua e solo sua. Peccato chea ritmo spedito e, al contrario, con il ritorno in grande di, Dybala è sempre meno considerato dall'allenatore che anche ieri, al termine dello 0-0 con la Fiorentina ha ribaditoComplici gli infortuni che han condizionato i cambi, sicuramente, ma non solo.ci ha pensato anche il fratello e agente Gustavo che nell'immediato post partita ha commentato su twitter: "Al violino manca una corda perché suoni bene" riferito ovviamente all'esclusione di Paulo e al gioco, deludente di Sarri.Nulla da fare, tweet rimosso e polemica sedata, maIn quella che l'anno scorso era stata, con i 5 gol segnati nelle decisive vittorie contro Young Boys e Manchester United quando mancò lo squalificato Ronaldo. CR7 stavolta ci sarà e verosimilmente Dybala partirà ancora dalla panchina. Ma il futuro della Joya in bianconero passerà anche dalla 'sua' Champions. Per spegnere del tutto le voci sul futuro e riprendersi un posto, da titolare, nella Juve di Sarri.