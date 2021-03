Doveva essere unda nulla, uno stop lieve che lo avrebbe tenuto lontano dai campi di gioco per circa 15-20 giorni, ma qualcosa perè andato storto e lasi è ritrovata senza la sua Joya per un periodo di tempo ben più lungo.La risposta alla domanda che tutti i tifosi bianconeri si stanno ponendo da giorni ormai non ha ancora una risposta definitiva.La Juventus più volte nel corso di queste settimana ha provato aper il suo rientro, ma la risposta data dalla Joya è sempre stata la stessa. Su cambi di direzione e quando calcia sente ancora dolore. Ed è ciò che ha convinto la Juventus il 25 febbraio a concedergli queldal professor Ramon Cugat considerato il guru per questo genere di problemi.DOPO LA SOSTA - Dopo aver più volte provato a forzare i tempi la Juventus oggi ha cambiato strategia e ha scelto di concedere a Dybala tutto il tempo necessario., ma con una settimana di lavoro per la gara con il Benevento non sarà rischiato. Lo stessolo ha ribadito nell'ultima conferenza stampa: "Si lavorerà più intensamente dsperiamo di avere Paulo a disposizione subito dopo la sosta. Ha fatto solo 7 partite su 50 dall’inizio, è stata una grossa assenza".Già, solo 7 partite su 50 da titolare, ben 19 partite saltate, un record per la rosa di questa stagione. Quello di Dybala contro il Sassuolo dello scorso 10 gennaio dTornerà dopo la sosta quindi verosimilmente a Pasqua nel derby contro il Torino e prima della sfida contro il Napoli ricalendarizzata il 7 aprile. A, 3 mesi in cui la Juve ha dovuto fare a meno di una delle sue stelle. Decisamente troppo.