Una situazione risolta in extremis, all'ultimo giorno utile per riuscire quantomeno a non dover sobbarcarsi il pesante ingaggio del tedesco fino alla scadenza del contratto. In attesa della comunicazione delle cifre ufficiali, così la Juve dovrebbe avere un effetto benefico di circa 5 milioni sull'attuale bilancio (il risparmio sull'ingaggio, appunto), registrando una minusvalenza sostanzialmente insignificante considerando il fatto che al 30 giugno scorso il valore di carico residuo era di soli 109mila euro.