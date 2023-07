La Juventus ha tante situazioni di mercato da sistemare, soprattutto alla luce del fatto di avere una rosa al momento sovradimensionata rispetto agli impegni della prossima stagione. Uno dei primi compiti di Cristiano Giuntoli, ex Napoli e ormai nuovo responsabile dell'area sport dei bianconeri, sarà proprio quello di sfoltire la rosa, per consegnare a Max Allegri una numero di giocatori adeguato, per poter puntare all'unico vero obiettivo della prossima stagione, lo scudetto. In particolare, è nel settore di centrocampo che la Juventus al momento si ritrova ad avere un numero esagerato di elementi, ben dodici, numero che da qui a fine mercato dovrà essere ridotto a otto, massimo nove elementi. Vediamo quindi caso per caso le situazioni contrattuali e le percentuali di permanenza di tutti i giocatori che ad oggi fanno parte del centrocampo della Juventus.



SCORRI PER LEGGERE: CENTROCAMPO JUVE, CHI PARTE E CHI RESTA CASO PER CASO