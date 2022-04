Prima Zakaria, poi McKennie, quindi Locatelli e ora Arthur. Il centrocampo dellacontinua a fare acqua e, un po' per sfortuna, un po' per usura e un po', inevitabilmente, anche per errori di preparazione,si sta ritrovando con il reparto centrale del campo che già non considerava di primissimo livello, ancor più a ritmi ridotti e in costante emergenza. Eppure è passato praticamente un anno dall'insediamento dell'allenatore toscano e il reparto che ancora necessita di investimenti resta sempre quello centrale.Va detto, Locatelli è stato aggiunto ad agosto, Ramsey e Bentancur hanno lasciato la Continassa a gennaio al loro posto è arrivato Zakaria.è il sogno da sempre dei tifosi, ma l'ingaggio è difficile da sostenere nonostante il decreto crescita.si è proposto e verrebbe volentieri, ma trattare con il Chelsea, oggi, non è per niente semplice data la situazione societaria. Gravenberch è praticamente sfumato con il Bayern che ha accelerato parecchio con l'Ajax e per, il cui ingaggio è alla portata, si dovrà trattare con un osso duro come Lotito.Quello che però deve essere chiaro guardando l'organico della Juve di oggi è che un colpo di altissimo livello è ovviamente fondamentale perché l'intero reparto deve guadagnare in esperienza e personalità.che si alterni con la potenziale linea composta dal colpo di livello top, da Locatelli e Zakaria.Quello che nella prima Juve di Allegri era Pogba, riserva dietro a Vidal, Pirlo e Marchisio, ma prelevato a zero dal Manchester United.