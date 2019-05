Gonzalo Higuain è destinato a tornare alla Juventus al termine della stagione. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, il club inglese ha deciso di rispedire l'argentino a Torino al termine della stagione. Anche il rapporto tra i Blues e Sarri potrebbe concludersi facendo quindi venire meno il maggior sponsor di Higuain a Londra. Alla Juve, però, per il Pipita non c'è posto. In estate i bianconeri proveranno a spedirlo altrove.