Antoine Griezmann, attaccante del Barcellona, sarebbe stato offerto alla Juventus. Il giornalista di Rai Sport Paolo Paganini ha scritto ieri su Twitter che il Barcellona vuole piazzare il francese ma il nodo è l’ingaggio. Il Barcellona, scrive Paganini, "lo ha proposto al Psg per Neymar, all’Inter per Lautaro Martinez e ora sta parlando con la Juventus, con Douglas Costa e Rabiot che interessano al Barça". Nessuna conferma sinora, se non quella arrivata dal Chiringuito de Jugones, noto programma televisivo spagnolo. Anche da Madrid, però, si limitano a riportare quanto raccontato in Italia: "Dicono che Griezmann sia stato offerto alla Juve, all'Inter, al Psg e all'Arsenal. Dunque deduciamo che vogliano venderlo...".