L'acquisto da parte della Juventus di Dejan Kulusevski è stato visto come un vero lampo a ciel sereno, dalle parti di Appiano Gentile. Infatti, secondo quanto riporta la stampa svedese, l'Inter era convinta di aver già messo le mani sul giocatore, quando invece si è inserito a sorpresa Fabio Paratici, facendo saltare il banco all'ex collega Beppe Marotta e prenotando lo svedese per il prossimo anno. La Juventus ha lasciato poi Kulusevski ancora in prestito al Parma, almeno fino a quando non verrà decretata la fine di questa stagione.