Venticinque anni senza Andrea Fortunato. Il difensore della Juventus morì dopo una dura lotta alla leucemia cheAnche il club bianconero, come da tradizione, ha ricordato Fortunato, morto all'età di 23 anni."Sono passati 25 anni dalla tragica scomparsa di Andrea Fortunato - si legge sul sito ufficiale del club bianconero -, ma il suo ricordo è sempre vivo nel cuore di tutti noi.È infatti impossibile dimenticare non solo un promettente calciatore ma anche un ragazzo solare e pieno di vita qual era Andrea. Terzino sinistro di grande cuore e facilità di corsa, con grinta, personalità e atteggiamento positivo ha coperto la nostra corsia sinistra.Con la stessa positività che lo caratterizzava ha affrontato la tremenda malattia che, purtroppo, lo ha portato via prematuramente. Nonostante gli anni passino e Andrea non sia più fisicamente tra di noi, ne ricorderemo per sempre la sua gentilezza d’animo e la serenità che trasmetteva a familiari e compagni.Ciao, Andrea. Per sempre con noi".