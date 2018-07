Il Milan vuole Gonzalo Higuain: Leonardo, scrive Tuttosport, ha proposto alla Juventus uno scambio alla pari con Leonardo Bonucci. Marotta e Paratici hanno detto di no, senza però chiudere la porta in faccia alla dirigenza rossonera. Il compromesso? Il difensore (valutato 35 milioni) più un conguaglio di 25 milioni per il bomber argentino, che i campioni d’Italia hanno ancora a bilancio per 54,6 milioni.