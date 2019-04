"I polpacci dei bianconeri cadono come le foglie d’autunno e le ricadute muscolari sono all’ordine del giorno: per informazioni, chiedere a Douglas Costa". Lo scrive oggi il Corriere della Sera in un attacco alla Juventus per gli errori stagionali dello staff di Allegri: "I richiami di preparazione forse sono stati eccessivi, ma anche la gestione dei singoli non ha convinto: che senso ha fare giocare Chiellini a Cagliari a una settimana dall’Ajax? Aver perso il capitano è stato deleterio. Per non parlare della gestione di Mandzukic e di Matuidi: reduci dalla finale mondiale hanno tirato la carretta, sfinendosi".