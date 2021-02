Risveglio positivo per la, che ieri sera ha battuto 3-0 il Crotone allontanando le critiche piovute in questo ultimo periodo. Pirlo è ripartito dai gol diche ha centrato una doppietta di testa da vedere e rivedere per bellezza estetica. 18 gol in campionato in 19 presenze, di nuovo capocannoniere a +1 su Lukaku. Il re è tornato e la Juve può gioire anche per un altro aspetto, ovvero la