La Juventus è in cima alla classifica, almeno sui social. La società bianconera è la prima in Italia se consideriamo i seguaci sui social network con 147.1 milioni di followers.



È quanto emerge dalla classifica “social media followers and engagement” dei 20 top club calcistici, a cura di Football Benchmark. Nella classifica generale, la Juventus si è infatti posizionata al settimo posto dietro: Real Madrid, Barcellona, Manchester United, Psg, Manchester City e Chelsea. Le altre italiane? Si parte dal Milan, dodicesimo posto, per arrivare poi all'Inter al tredicesimo e la Roma al ventesimo.