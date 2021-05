La sconfitta per 3-0 subita dalla Juventus in casa contro il Milan rischia di aprire una ferita profondissima in casa bianconera con la corsa Champions che oggi la vedrebbe esclusa, ma sopratttutto con la gestione di Andrea Pirlo sotto la lente di ingrandimento di società e tifosi.



Tifosi non solo della Juventus ma, soprattutto delle altre squadre che si stanno scatenando sui social con foto e meme di sfottò per il disastro bianconero. Da "Pirlo era il vero infiltrato" ad "Agnelli si è portato avanti con la Uefa" passando per il godimento di Allegri e Donnarumma che "stavo scherzando regà" ecco nella nostra gallery i migliori sfottò social.