La Juventus lavora al dopo Cristiano Ronaldo. I primi nomi sul taccuino dei dirigenti bianconeri sono quelli di Moise Kean (Everton) e di Mauro Icardi (PSG). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, con un'offerta XL potrebbe entrare a sorpresa in campo Vlahovic, che ovviamente piace – e a chi non piace? – ma è stato blindato da Commisso.



Più semplice arrivare a Jovic, in uscita dal Real Madrid, e a Lacazette, francese dell’Arsenal.