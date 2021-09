Pochi dubbi fin dalla decisione di puntare con forza su Max, al netto di un'ultima stagione tutt'altro che idilliaca (se fosse rimasto l'allenatore, allora Dybala sarebbe davvero andato via nel 2019) è stato un punto fermo nel progetto impostato a fine maggio: porte aperte all'addio di CR7, con Paulo al centro del progetto.. Sono ormai due anni che se ne parla, tra passi avanti e altri indietro ormai il conto alla rovescia è avviato, per il bene di tutti è meglio evitare altri casi aperti in una stagione che già si annuncia come particolarmente complicata.Se a livello progettuale e tecnico ora Dybala ha ottenuto le rassicurazioni necessarie, è sul piano economico che manca ancora qualcosa. Anzi, qualcosa di importante.la Juve non tocca nemmeno i 10 milioni complessivi tra parte fissa e bonus pure complicati da raggiungere,: insomma, ora che Ronaldo non c'è più, la “soglia De Ligt” da 12 milioni bonus inclusi resta l'obiettivo, anche Dybala ha bisogno di un segno importante da parte del club dopo tutti gli episodi controversi degli ultimi anni e un contratto simile è concretamente l'unico modo., la Juve ora sta imponendo altri criteri e altri limiti di ingaggio, le cifre pre-Covid (come De Ligt) non sono più percorribili. Un accordo è però fondamentale, va raggiunto il prima possibile. Perché a mercato chiuso specialmente, c'è un solo dopo Ronaldo possibile: è Dybala.