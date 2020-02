Michael Zorc, ds del Borussia Dortmund, ha parlato ai microfoni di Sport Bild, ai quali ha raccontato le difficoltà del colpo Haaland, prelevato dal Salisburgo nell'ultima sessione di mercato: "E’ stata certamente una delle più difficili. Non è un segreto il fatto che anche altri club molto importanti abbiano fatto grandi sforzi per riuscire a prenderlo. Noi gli abbiamo offerto il miglior pacchetto complessivo per la sua crescita”.



IL RETROSCENA - “Abbiamo lavorato anche a Natale per la firma di Erling. Ricordo che alle quattro del pomeriggio della vigilia ero al telefono con il suo agente Mino Raiola. Quando riesci a convincere un giocatore della sua classe sei contento come un bambino. Abbiamo preso esattamente ciò che ci mancava”.



PER CONVINCERLO... - “Il comparto della comunicazione del nostro club ha creato un video con immagini molto emotive della nostra Südtribüne per provare a convincerlo. Pare che la cosa gli sia piaciuta”.