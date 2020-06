Michael Zorc, ds del Borussia Dortmund, parla in conferenza stampa di Achraf Hakimi, esterno in prestito ai gialloneri, ma di proprietà del Real Madrid: "La sua situazione contrattuale è chiara: a fine stagione tornerà al Real Madrid. Stiamo lavorando per trattenerlo, ma è ancora presto per parlarne". Hakimi è seguito anche dalla Juve.