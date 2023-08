Il direttore sportivo dellaMassimiliano Scaglia ha concesso un'intervista a Sportitalia che detiene i diritti tv del campionato."Come prepariamo la stagione? Un po' com tutte le stagioni. Il nostro focus iniziale è più sulle caratteristiche dei nuovi ragazzi che arrivano. Cerchiamo di assemblare un gruppo e indicare ai ragazzi la strada che il club ha previsto per loro, poi il campionato diventa l'opportunità per il loro miglioramento e per competere""Sia personalmente che come club siamo rimasti un po' perplessi. Noi da anni abbiamo cercato di studiare nuove opportunità per colmare il percorso dei ragazzi, che arrivano in Under 19 e poi faticano ad essere inseriti in un sistema calcistico che ne consenta la crescita. Prima del 2018 abbiamo attivato una serie di progetti e da lì in poi la seconda squadra ci sta permettendo di dare ulteriore spazio e formazione a questi ragazzi. Vedere un sistema che invece di preoccuparsi di strutturare e semplificare questo percorso crea un campionato in cui i ragazzi giochino con disparità di età non ci trova concordi. Noi proseguiamo il nostro percorso pensando sia la strada giusta"."All'estero non esiste un campionato U20 mascherato da U19 come quello che andremo ad affrontare. Noi lo affronteremo a nostro modo, siamo consapevoli che i ragazzi incontreranno difficoltà ma pensiamo sia la strada giusta"."Noi abbiamo una rosa di classe 2005 e 2006 per questo campionato, anche se questo prevede che potremo incontrare formazioni anche con sette fuori quota. Con i ragazzi abbiamo affrontato un ragionamento realistico ma che possa sposarsi con le loro qualità. Vorremmo arrivare nelle prime 6 squadre per giocarci i playoff"."I nostri U17 sembrava più giusti mandarli in U19, per aspettare qualcuno in più e fare determinate scelte. Penso sia logico e giusto nell'ottica della professionalità e per far vivere ai ragazzi esperienze importanti. Questo nuovo format adesso probabilmente ci farà attuare nuovi cambiamenti, capiremo con calma se avremo bisogno di inserire uno step intermedio"."In Italia non è mai semplice coinvolgere un ex campione di un top club nella formazione dei giovani. All'estero è una cosa più normale, credo che aver trovato in Montero la disponibilità nel fare questo percorso sia molto importante anche per i ragazzi. Ha un senso d'appartenenza che lo ha riportato a Torino da un altro continente e quindi credo che cercare di trasferire questi valori ai più giovani sarà determinante"."Tutto parte chiaramente dall'attitudine e dalle qualità che dimostrano loro, non solo dal talento. Normale sia un motivo d'orgoglio per noi vedere questi ragazzi che bruciano le tappe, cosa che non può essere normale per tutti ovviamente. La crescita di ogni ragazzo dev'essere parametrata sui suoi obiettivi, tutti vorrebbero scalare le categorie in fretta ma noi dobbiamo spiegare che a volte può servire pazienza. Dev'essere semplice per loro capire che c'è la possibilità per tutti, si tratta solo di attendere il momento giusto"."Siamo tutti contenti, il percorso del ragazzo è fatto di tante figure che lo accompagnano e quando ci sono questi esordi è grande sintomo di fiducia e soddisfazione per tutti."La partecipazione è possibile con la partecipazione della Champions League della prima squadra oppure vincendo il Campionato Primavera. In questi anni e in funzione dei nostri obiettivi abbiamo raggiunto la partecipazione grazie alla prima squadra negli ultimi anni e ci auguriamo che questo torni ad accadere, per tutta la società. Crediamo che fin dai settori giovanili le esperienze all'estero siano molto più formative e quindi la Youth League ci mancherà, ma stiamo cercando di creare ugualmente queste esperienze per i ragazzi quest'anno".