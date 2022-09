Sarà vero? A sentire Maurizio Arrivabene, mentre scherzava con i tifosi, sembrerebbe di sì. «E l’altro lo paghi tu?», ha risposto il dg bianconero a chi già prima del Benfica gli chiedeva di cambiare il manico in panchina. Detto questo, però il quadro è molto più complesso.Gliene restano quindi quasi 3. Fatti i conti, al lordo sono 50 milioni garantiti (a meno che nel frattempo non si trovi un’altra squadra). Troppi per le casse della Juventus, che sul mercato ha appena dimostrato di guardare anche le briciole, non solo alle decine di milioni.Quale sarebbe il danno, se oltre alla probabile esclusione da questa Champions, la Juventus non riuscisse a qualificarsi alla prossima edizione? Il rischio esiste: oggi la Juve sarebbe ampiamente fuori dalle prime 4. Ha vinto 2 partite su 6 e al netto delle polemiche Var legate alla Salernitana, non ha ancora dimostrato nulla: gioca male, corre poco, aspetta giocatori infortunati che avrà solo a gennaio. Invece le milanesi vanno forte, il Napoli vola, le romane ci sono e c’è pure l’Atalanta.Il fallimento totale costerebbe assai di più dell’esonero di Allegri, e non solo in termini economici.Più delle parole, che non si sentono ma si intuiscono, sono le immagini, le espressioni a dire tutto. Il grande rischio è che nello spogliatoio bianconero ci sia un imprevisto scollamento fra chi guida e chi dovrebbe essere guidato. La società può permetterselo?È stato il presidente a richiamarlo, contro il volere dei sui dirigenti più stretti. Difficile esonerarlo adesso, e non solo per i soldi. Però i due si parleranno e di sicuro il confronto sarà franco. Agnelli, finora rimasto in preoccuparo silenzio, prima poi qualcosa dovrà dire, e soprattutto fare.Che succede se la Juve stecca ancora? Perché la Juve, questa Juve, può sbagliare anche la partita di Monza, dove finora hanno vinto tutti quelli che sono passati. Soprattutto, può sbagliare se i giocatori, vedendo il capo in bilico sul borrone dell'esonero, decidessero di fargli fare un passo avanti.E dopo Monza ci sono la sosta e due settimane per provare a ricominciare. In un modo come nell’altro. Perciò quello che ieri sera sembrava impossibile, fra qualche giorno potrebbe non esserlo.