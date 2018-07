Mehdie la Juve: quale futuro? Il difensore marocchino è un punto di riferimento nell'undici titolare dei bianconeri, ma potrebbe non esserlo nella prossima stagione. Nelle scorse settimane si è parlato di un suo possibile addio, destinazione, mentre le ultime indiscrezioni raccontano del possibile rinnovo. Secondo Tuttosport il futuro di Mehdi Benatia con la Juventus è ancora in bilico: la società bianconera ha bisogno di incassare dalle cessioni e il rinnovo di contratto del difensore marocchino potrebbe non essere ridiscusso in attesa di possibili offerte.