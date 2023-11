La, passando dalla sfida contro il Cagliari, corre verso il delicato testa a testa con l'Inter, in programma dopo la sosta nazionali. Se sul campo gli ultimi risultati suonano confortanti, tiene banco, nella settimana in cui Manuelha prolungato il suo legame con i bianconeri fino al 2028 e in cui si attende l'annuncio del prolungamento di Nicolò. Si torna quindi a parlare di quello che forse è il caso più delicato a livello contrattuale:. Un racconto che si arricchisce di nuovi capitoli, anche in ragione degliNella programmazione dei rinnovi bianconeri c'è sicuramente il nome di. Una scadenza che obbliga i bianconeri ad accelerare le discussioni, con l'obiettivo di ridurre la distanza che permane tra le parti, per. L'ultimo colloquio tra la dirigenza della Juve e il procuratore dell'ex Fiorentina Faliandato in scena a fine ottobre - ha sottolineato la posizione del giocatore e le sue richieste, evidenziando una. Si continua a trattare, ma non sono previste decisioni definitive a breve, anzi si dovrà aspettare ancora un po' per capire se si riuscirà a colmare il gap tra richiesta e offerta. I colloqui vanno avanti.Intanto, la situazione di apparente stallo nel rinnovo attira interessi da parte di squadre che sperano di poter strappare il numero 7 alla Juventus. L'ultima indiscrezione parla di un, che dopo Tonali può pescare ancora in Italia. Ma non solo: le sirene dall'Inghilterra evocano anche il, attento alla situazione e pronto ad approfittare di un'eventuale apertura, così come si susseguono voci su. Sicuramente per la Juventus il, per scongiurare affondi di club esteri, che già in estate - in particolare con l'Aston Villa - avevano tentato l'approccio.