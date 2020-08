Il destino di Paulo Dybala rimane appeso a un filo. O, per meglio dire, alla volontà della Juventus di accontentare la richiesta decisamente importante in termini di ingaggio avanzata dal giocatore e dal suo entourage per rinnovare il contratto in scadenza nel 2022. La Joya chiede una cifra monstre, 20 milioni di euro a stagione, dopo aver capito di non essere incedibile nemmeno questa estate, a maggior ragione questa estate, a causa della complicata situazione finanziaria.



NIENTE SCONTI - La Juve ha scelto, per ragioni anagrafiche e di opportunità sul mercato, di proseguire con Cristiano Ronaldo, un motivo in più per l'argentino per sparare altissimo in caso di prolungamento, essendo stato sbandierato a lungo come il candidato naturale alla successione del 5 volte Pallone d'oro. Le pretendenti per Dybala non mancano, ma i bianconeri non sono intenzionati a concedere sconti, nemmeno in epoca di Covid, e dunque ci vorrà davvero una proposta fantascientifica, non troppo lontana dai 90-100 milioni di euro, per far partire il proprio numero 10.



DIPENDE DA MESSI? - Paris Saint Germain e Manchester United restano in attesa di novità ma chissà, come suggerisce Tuttosport, che l'eventualità di un clamoroso addio di Messi al Barcellona, possa riaccendere per la Joya la possibilità di vestirsi di blaugrana a partire dalla prossima stagione.