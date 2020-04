Il futuro di Gonzalo Higuain è incerto e il giocatore sta cominciando a guardarsi intorno. Come riporta Sky Sport, ancora nulla di concreto, prospettive in Qatar, Usa e – meno allettanti economicamente – in Argentina. Il suo contratto scade nel 2021 e il suo ingaggio lordo pesa sul bilancio della Juventus per 15 milioni.