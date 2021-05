"Il futuro di Nicolussi Caviglia, out per tutta la stagione causa infortunio, potrebbe ancora essere al Parma, retrocesso in B ma con ambizioni di risalita immediata."



Così scrive nella propria versione on-line la Gazzetta dello Sport. Il centrocampista, che nella Primavera della Juventus sembrava poter percorrere le orme di un illustre predecessore come Marchisio, nei primi mesi di questa stagione, dopo aver a malapena gustato il campo col Parma, si è rotto il crociato sotto Natale e quest'estate è pronto a recuperare completamente per il 2021-2022.