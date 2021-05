hanno anche regalato una settimana tutto sommato tranquilla a tutta la squadra in vista dello spareggio Champions con il Milan e consegnato ad Andrea Pirlo la possibilità di concludere quantomeno questa stagione sulla panchina bianconera.Anche per lo stesso Ronaldo, che se da un lato deve ancora decidere sul suo futuro, dall'altro già sa che senza la possibilità di disputare la competizione regina non potrebbe restare., i danni potrebberi assumere proporzioni nemmeno quantificabili. In tutto questo Ronaldo, mentre viene chiamato a prendere per mano la Juve come non era più riuscito a fare prima di Udine,. Ilè rimasta una suggestione, Florentinosi è espresso chiaramente riguardo il fatto cheormai faccia parte del passato. Alci si sta concentrando sul rinnovo di Kylian Mbappé dopo quello già concordato con Neymar e difficilmente effettuerà un investimento di tale portata per un giocatore di 36 anni, anche se con il Mondiale in Qatar potrebbe stravolgere questa posizione. E ilaprire a un Ronaldo-bis solo nel caso in cui il fuoriclasse portoghese rinunciasse a tanti, tantissimi soldi. In termini di ingaggio, ma anche di agevolazioni fiscali come quelle che rendono l'Italia un'isola felice per Ronaldo a proposito di tutti i suoi guadagni extra-Juve., non una passeggiata insomma: l'ipotesi di pagare il cartellino complicherebbe l'assalto di un altro club. L, quattro anni di Ronaldo altrimenti sarebbero stati un lusso che in campo avrebbe avuto un costo fin troppo alto. Il tutto sempre che la Juve vada in Champions, altrimenti non ci sarebbero alternative alla fuga. E