La Juventus ha cinque difensori centrali in rosa: Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Matthijs De Ligt, Daniele Rugani e Radu Dragusin. Questi ultimi due però potrebbero non esserne così sicuri: secondo il Corriere dello Sport Dragusin può andare in prestito al Cagliari, ma dipende da cosa succederà con Rugani, dato che il Napoli ha manifestato interesse nei suoi confronti.