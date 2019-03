20 milioni non possono bastare. La cifra concordata a gennaio tra Juventus e Genoa per il trasferimento in bianconero di Cristian Romero rischia di essere rivista al rialzo. E non di poco.



Stando a quanto racconta questa mattina Tuttosport, qualche mese fa le due dirigenze si erano accordate per il passaggio alla Juve del giovane difensore argentino sulla base di circa 20 milioni di euro. L'operazione avrebbe però comportato la permanenza dell'ex centrale del Belgrano in Liguria per un'altra stagione. L'urgenza della società piemontese di rinnovare la propria batteria di difensori potrebbe però anticipare lo sbarco di Romero a Torino di 12 mesi. Una situazione che Preziosi sarebbe disposto ad accettare soltanto nel caso in cui gli venissero corrisposti 10 milioni in più di quanto inizialmente previsto.